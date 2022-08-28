وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى المساهمة في النمو والتنمية المستدامة في إفريقيا من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعين الخاصين الياباني والإفريقي.

وتعد "تيكاد" منتدى مفتوحًا وشاملًا يجمع كافة البلدان الإفريقية وشركاء التنمية، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان المانحة والدول الآسيوية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال التنمية في إفريقيا.