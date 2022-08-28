وقعت منظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون على هامش القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التي استضافتها تونس على مدى يومين.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى المساهمة في النمو والتنمية المستدامة في إفريقيا من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعين الخاصين الياباني والإفريقي.
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