توسعة طريق الصوالحة وتحويله لاتجاه واحد وإنشاء محاور جديدة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ، أعمال توسعة طرق وإنشاء محاور جديدة، للقضاء على التكدس المروري والزحام، الناشئ من الطريق المزدوج بمدخل المحافظة من ناحية المحلة والحامول وبيلا، ليكون حارة واحدة للسيارات القادمة من شارع عبد الهادي راضي، من مدينة كفر الشيخ،مروراً بكوبري الصوالحة، والمتجهة للكوبري الأزرق، والمحلة والحامول وبيلا وقرى مركز كفر الشيخ، وقرى بلطيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ,

جدير بالذكر أنه تم التوجيه بسرعة الانتهاء من توسعة الطريق، لبدء أعمال الرصف، وتحويل طريق أبو الطيب لاتجاه واحد للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، والمتجهين لمدينة كفر الشيخ.

يأتي ذلك ضمن خطة التطوير التي تشهدها مدن المحافظة من أعمال توسعة الشوارع وأعمال الرصف، وإنشاء محاور جديدة.



استمرار اعمال التوسعة



اعمال التوسعة



اعمال توسعة طريق الصوالحه



توسعة الطرق بكفر الشيخ



توسعة الطريق



توسعة طريق الصوالحه المحلة



توسعة طريق الصوالحه