تنفيذ 674 مشروعًا خدميًا فى 5 مراكز بقنا باستثمارات 15 مليار جنيه

الأمير نصرى

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول إنجازات مبادرة حياة كريمة في 5 مراكز بمحافظة قنا، وقال التقرير إن المبادرة تم تنفيذها بمراكز قوص والوقف ودشنا وفرشوط وأبوتيشت، حيث يضموا 19 مجلسا قرويا و86 قرية و722 نجعا وعزبة.

وأضاف التقرير أنه يتم تنفيذ 674 مشروعا خدميا فى هذه المراكز بـ 8 قطاعات مختلفة بإجمالى استثمارات تتخطى 15 مليار جنيه.

وفى مركز قوص والقرى التابعة له، فقد تم تنفيذ مشروعات فى اكثر من قطاع، حيث تم إنشاء مجمع خدمى على مساحة 450 مترا يضم مركزا تكنولوجيا وسجلا مدنيا وشهرا عقاريا، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ومجلسا محليا ووحدة محلية، كما تم تنفيذ وحدة تضامن إجتماعى، كما تم إنشاء محطة الرفع الرئيسية لقرية حجاز قبلى، ومركز تنمية الأسرة، ومركز لذوى الاحتياجات الخاصة.

أما فى مركز أبوتيشت، المبادرة تستهدف تنفيذ 273 مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية بنسبة 40% من إجمالى المشروعات المستهدفة، ومجمع الخدمات الحكومية بتكلفة 13 مليونا و517 ألف جنيه، ونسبة تنفيذ الأعمال 96 %، كما تم تنفيذ مجمع الخدمات الزراعى بتكلفة 6 ملايين و712 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 95 %.