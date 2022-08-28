تعرف على محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة بسوهاج بتكلفة 82 مليون جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بفضل التخطط الجيد حققت المعادلة الصعبة بمحافظتى قنا وسوهاج، ففي محافظة سوهاج هناك العديد والعديد من المشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية يتم تنفيذها بالقرى والنجوع والتوابع هذه المشروعات حققت طفرة تنموية في المجالات المختلفة والتي شعر بها المواطن وفى وقت قصير بسبب توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات.

وتأتى عملية إنشاء محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة شرق، بمركز أخميم، بتكلفة 82 مليونا و142 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في إطار خطة الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي شاهدا على حجم الإنجازات التي تحققها الدولة للمواطن على أرض الواقع.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة شرق بأخميم تعرف عليها من خلال المعلومات التالية :-

1 - محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة شرق بأخميم تم إنشاؤها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

2 – مكان المحطة قرية الصوامعة شرق بأخميم شرقى محافظة سوهاج.

3 – المحطة أقيمت على مساحة 3200 متر مربع.

4 – المحطة تعمل بطاقة قدرها 90 لتر/ثانية.

4 – المحطة تخدم قرية الصوامعة شرق وتوابعها، والبالغ عدد سكانها 32 ألف نسمة.

5 – تم تصميم لاستيعاب التوسعات المستقبلية؛ لتخدم 45 ألف نسمة حتى عام 2055 م .

6 - المشروع يتكون من "محطة التنقية، ومأخذ للمياه على ترعة " نجع حمادي " الشرقية، ويتم نقل المياه بواسطة خط ناقل بطول 2 كيلومتر.

7 – تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والبدء في التشغيل التجريبي، وأخذ العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات، تمهيدا للتشغيل الرسمي للمحطة قريبا.



المحطة



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