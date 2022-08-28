اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 05:08 ص
أكرم القصاص
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تعرف على محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة بسوهاج بتكلفة 82 مليون جنيه.. صور

الأحد، 28 أغسطس 2022 05:00 ص
تعرف على محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة بسوهاج بتكلفة 82 مليون جنيه.. صور محطة الصوامعة
سوهاج محمود مقبول

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مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بفضل التخطط الجيد حققت المعادلة الصعبة بمحافظتى قنا وسوهاج، ففي محافظة سوهاج هناك العديد والعديد من المشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية يتم تنفيذها بالقرى والنجوع والتوابع  هذه المشروعات حققت طفرة تنموية في المجالات المختلفة والتي شعر بها المواطن وفى وقت قصير بسبب توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات.

 

وتأتى عملية إنشاء محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة شرق، بمركز أخميم، بتكلفة 82 مليونا و142 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في إطار خطة الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي  شاهدا على حجم الإنجازات التي تحققها الدولة للمواطن على أرض الواقع.

 

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة شرق بأخميم تعرف عليها من خلال المعلومات التالية :-

 

1 - محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة شرق بأخميم تم إنشاؤها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

2مكان المحطة قرية الصوامعة شرق بأخميم شرقى محافظة سوهاج.

 

3المحطة أقيمت على مساحة 3200 متر مربع.

 

4المحطة تعمل بطاقة قدرها 90 لتر/ثانية.

 

4المحطة تخدم قرية الصوامعة شرق وتوابعها، والبالغ عدد سكانها 32 ألف نسمة.

 

5تم تصميم لاستيعاب التوسعات المستقبلية؛ لتخدم 45 ألف نسمة حتى عام 2055 م .

 

6 - المشروع يتكون من "محطة التنقية، ومأخذ للمياه على ترعة " نجع حمادي " الشرقية، ويتم نقل المياه بواسطة خط ناقل بطول 2 كيلومتر.

 

7تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والبدء في التشغيل التجريبي، وأخذ العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات، تمهيدا للتشغيل الرسمي للمحطة قريبا.

المحطة
المحطة

 

محطة-المياه-الصوامعة-(2)
محطة-المياه-الصوامعة-(2)

 

محطة-المياه-الصوامعة
محطة-المياه-الصوامعة

 

محطة-مياه-الصوامعة
محطة-مياه-الصوامعة

 

محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-(4)
محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-(4)

 

محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-(5)
محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-(5)

 

محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-(6)
محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-(6)

 

محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-(7)
محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-(7)

 

محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-(8)
محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-(8)

 

محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-(9)
محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-(9)

 

محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-بسوهاج
محطة-مياه-الصوامعة-شرق-بأخميم-بسوهاج

 

 


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