اليوم السابع
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تعرف على أهم المواعيد القانونية فى ساحات التقاضى

الأحد، 28 أغسطس 2022 04:30 ص
تعرف على أهم المواعيد القانونية فى ساحات التقاضى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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يتساءل البعض من المواطنين، عن بعض المواعيد القانونية التى أقرها القانون المصرى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه المواعيد.
 
 
*أهم المواعيد القانونية:-
 
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوماً
 
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوماً
 
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوماً
 
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوماً
 
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
 
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
 
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوماً
 
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
 
-انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
 
-انقضاء الدعوى فى المخالفات سنة
 
-سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
 
-سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
 
-سقوط العقوبة فى المخالفات سنتين
 
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
 
-ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
 
-التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
 
-تعجيل الدعوى من انقطاع سنة
 
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
 
-التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوماً 
 
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوماً
 
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
 
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوماً 
 
- طعن على قرار هندسى 15 يوماً
 
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه سنة
 
- سن الرشد 21 سنة
 
- سن التمييز 7 سنوات
 
-رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد سنة
 
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
 
-ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوماً
 
- التقادم المكسب 5 سنوات
 
- مدة الحكر 60 سنة
 
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
 
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
 
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوماً
 
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
 
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
 
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوماً
 
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوماً
 
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوماً
 
- التظلم من قرار إدارى 60 يوماً
 
- ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور
 
 
 

مواعيد التقاضى

اهم مواعيد التقاضى

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