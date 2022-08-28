تعرف على أهم المواعيد القانونية فى ساحات التقاضى

كتب أحمد حسني

يتساءل البعض من المواطنين، عن بعض المواعيد القانونية التى أقرها القانون المصرى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه المواعيد.

*أهم المواعيد القانونية:-

- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوماً

- استئناف المواد المستعجلة 15 يوماً

- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوماً

- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوماً

- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام

- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام

- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوماً

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات

-انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات

-انقضاء الدعوى فى المخالفات سنة

-سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة

-سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات

-سقوط العقوبة فى المخالفات سنتين

- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة

-ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور

-التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام

-تعجيل الدعوى من انقطاع سنة

- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام

-التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوماً

- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوماً

- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام

- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوماً

- طعن على قرار هندسى 15 يوماً

- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه سنة

- سن الرشد 21 سنة

- سن التمييز 7 سنوات

-رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد سنة

- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات

-ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوماً

- التقادم المكسب 5 سنوات

- مدة الحكر 60 سنة

- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة

- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة

- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوماً

- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة

- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة

- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوماً

- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوماً

- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوماً

- التظلم من قرار إدارى 60 يوماً

- ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور