تعرف على أسعار ومعايير إصدار تراخيص لجمع ونقل المخلفات

كتبت منال العيسوي

أكدت وزارة البيئة أنه طبقا للبنود قانون المخلفات الجديد الخاص بضريبة القيمة المضافة المقررة، تحدد رسوم وفئات مقابل إصدار تراخيص ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، الذى نشرته الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، فى العدد رقم 185 الصادر أمس 24 اغسطس، بخصوص قرار وزارة البيئة رقم 113 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 202٢/٦/١٩، الخاص بالتفاصيل الكاملة لإصدار تراخيص ممارسة أى نشاط بالإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأكد قرار البيئة، أنه بالنسبة لنشاط الجمع والنقل تتم طبقا للسعة والقدرات للخطة التشغيلية سواء كيان أو أفراد، وتم تحديد رسم الترخيص لمدة عام بالجنيه المصرى من 18الف إلى 200الف جنية سواء ‏ من صفر إلى 20 طن / يوم من 20 إلى 100 طن / يوم 100 إلى 200 من طن / يوم من 200 إلى 400 طن / يوم من 400 إلى 800 طن / يوم ه من 800 إلى ١200 طن / يوم فوق 1200 طن / يوم.

‏‏ونشاط محطات المعالجة للمخلفات من صفر إلى 10 طن / يوم من 10 إلى 40 طن / يوم من 40 إلى 200 طن / يوم من 200 إلى 400 طن / يوم من 400 إلى 800 طن / يوم من 800 إلى 1200 طن / يوم فوق 1200 طن / يوم نشاط المدافن الصحية الأمنة من صفر إلى 50 طن / يوم من 50 إلى 100 طن / يوم من 100 إلى 200 طن / يوم من 200 إلى 400 طن / يوم من 400 إلى 800 طن / يوم من 800 إلى 1200 طن / يوم فوق 1200 طن / يوم -

وتحدد رسـوم وفئـات مقابـل إصـدار الموافقة على تداول المواد والمخلفات الخطرة، ضرورة إصـدار موافقة علـى نـشاط النقل للمـواد 20000 جنيه عند إصدار الموافقة والمخلفات الخطرة داخل المحافظة 10000 جنيه وعند سحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها إصـدار موافقة على نشاط النقــل 40000 جنيه، وعند إصدار الموافقة للمـواد والمخلفات الخطـرة داخـل حـدود 20000 جنيه، وعند سحب الموافقة وطلب خمس محافظات إعادة إصدارها إصـدار موافقـة علـى نـشاط النقل للمـواد 60000 جنيه.

‏أنا ‏عند إصدار الموافقة والمخلفات الخطرة فى عموم الجمهورية 3000 جنيه.

عند سحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها إصـدار موافقة على تخزين المواد أو المخلفات 35 جنيها لكل متر مربع 20 جنيهـا لكـل مـتـر مـربـع عـنـد سـحب الموافقة وطلب إعادة إصدارها إصدار موافقة على معالجة المواد أو المخلفات 30000 جنيه عن إصدار الموافقة.