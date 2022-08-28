اليوم السابع
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تحرير 11 محضرا متنوعا وتعقيم 25 مسجدا بمركز المحلة

الأحد، 28 أغسطس 2022 07:45 ص
تحرير 11 محضرا متنوعا وتعقيم 25 مسجدا بمركز المحلة اعمال نظافة
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة، علي الاستمرار في أعمال النظافة بنطاق المركز، حيث شنت الوحدات المحلية أعمال نظافة مكبرة تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله، نائب رئيس المدينة تمت خلالها حملات على مدخل المحلة الجنوبى ( طريق المحلة / طنطا ) بمشاركة العديد من معدات الوحدات المحلية، وتم رفع الأتربة الجانبية ورش الطريق بالمياه ورفع الاشغالات للجزيرة الوسطى إلى جانب أعمال نظافة شملت أمام مركز الشرطة وشركة الكهرباء بمحلة أبوعلي، وأمام نفق الجابرية، وطريق مصنع تدوير المخلفات بالجابرية وطريق المحلة / شبرابابل و امام الوحدة الصحية و مركز الشباب بميت الليت و أمام مدخل قرية عطاف بمحلة حسن وطريق المحلة / بلطيم بالبنوان و أمام ترعة القرشية بصفط تراب.
 
وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة، فى بيان له، أنه تم تحرير 11 محضرا متنوعا بمركز المحلة منهم 4 محاضر نظافة و4 محاضر إشغال و 2 محضر كمامة و 1 محضر بيئة وتم تطهير وتعقيم 25 مسجدا و 3 مقرات وحدات محلية و 5 ماكينات الصرف الآلي وإعدام 6 شيشة و 15 كوب زجاجى.
 
كما تم تطهير ترعة نوارة بمدخل قرية بلقينا مع رفع نواتج التطهير.
 
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