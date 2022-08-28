اليوم السابع
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تجاهل ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء مسبوق الدفع سبب فى سحب الرصيد

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:00 ص
تجاهل ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء مسبوق الدفع سبب فى سحب الرصيد عداد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يتعرض المشترك لمشاكل عديدة فى حالة تجاهل ضبط الوقت و التاريخ بعداد الكهرباء مسبوق الدفع ، أهمها حرمان المشترك من الاستفادة من الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها العداد حتى فى حالة نفاذ الرصيد علاوة على عدم الرجوع للشريحة الأولى و اﻻستمرار فى الشرائح المرتفع و سحب رصيد من العداد ، وفيما يلى كل المعلومات التى تخص الساعات الصديقة بالعداد مسبوق الدفع :

 

1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد .

 

2تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساءاً و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.

 

3إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

 

4الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة و العطلات الرسمية و الأعياد.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

العدادات مسبوقة الدفع

الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع



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