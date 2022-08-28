انطلاق فعاليات معرض أهلاً بالمدارس فى شمال سيناء منتصف الشهر المقبل

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد الغرفة التجارية بشمال سيناء، لإطلاق فعاليات معرض أهلا بالمدارس خلال الفترة من 9/15 حتى 10/10/ 2022.

وقال عبد العزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن المعرض ينعقد تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بالاشتراك مع مديرية التموين، ومقرر أن يشتمل على جميع متطلبات التلاميذ وطلاب المدارس من أدوات مكتبية، وشنط، وأحذية، وملابس ، ويقدم العارضون تخفيضات تصل حتى 20% للمشاركة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن .

وأضاف "مطر"، أنه تم عقد الاجتماع التحضيرى لإطلاق فعاليات المعرض بأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وتم التأكيد على جودة المنتجات المعروضة لتتناسب مع متطلبات المواطنين وأن تنال رضاهم، لافتا ان الغرفة التجارية بشمال سيناء تستقبل طلبات التجار الراغبين فى الاشتراك وعرض منتجاتهم فى المعرض بمستندات السجل التجاري والبطاقة الضريبية بمقر الغرفة التجارية ابتداء من يوم الأحد الموافق 28/8/2022.

وأوضح أن المعرض مقرر أن تنظمه الغرفة التجارية وسط مدينة العريش بميدان المالح بوسط مدينة العريش .