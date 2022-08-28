انتشال جثة سيدة لقيت حتفها غرقا أثناء غسل ملابسها بنهر النيل بالغربية

انتشلت قوة من الإنقاذ النهرى بالغربية جثة سيدة فى العقد الثالث من العمر بعدما لقيت حتفها غرقا فى نهر النيل فرع رشيد أمام قرية كفر اخشا مركز كفر الزيات بعد سقطت فى المياه أثناء قيامها بغسل ملابسها.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بغرق فتاة فى نهر النيل أمام قرية كفر اخشا.

انتقلت قوة أمنية والانقاذ النهرى لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين انها لسيدة تعمل فى مصنع رنجة ونزلت لشاطئ النهر لغسل ملابسها فسقطت فى المياه ولقيت حتفها غرقا، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.