النيابة تأمر بتشريح 3 جثث قتلوا خلال مشاجرة فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة، بتشربح 3 جثث، قتلوا خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء أثناء جلسة عرفية للصلح بين طرفى مشاجرة بمنطقة حدائق القبة، وأمرت بإعداد تقرير بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط عدد من الضحايا أثناء جلسة صلح بمنطقة حدائق القبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء جلسة صلح بين طرفين نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وتم نقل الجثث الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.