المشدد 13 سنة لعاطل وزوجته بتهمة قتل رضيعهما وتعاطى مخدرات فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 13 سنة لعاطل وزوجته، بتهمة قتل رضيعهما وتعاطى المواد المخدرة فى المرج.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، كشف عن قيام الزوج العاطل بالاعتداء على الطفل الرضيع أثناء تعاطيه المواد المخدرة، بسبب كثرة بكائه فسدد له ضربه على رأسه فارق الحياة على إثرها فى الحال قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما قامت الزوجة بالتستر على زوجها القاتل، حيث قامت بمساعدته فى حمل جثة الطفل الرضيع المجنى عليه والقياه فى أحد صناديق القمامة في المنطقة وفرا هاربان .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى، يفيد بعثورهم على جثة طفل رضيع ملقاه بأحد صناديق القمامة ، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات عن طريق استخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة ، ام التوصل إلى خصية الحناة، حيث تبين أنهما والدى الطفل الرضيع الصحية

وبأعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب كثرة باكاء ابنهما، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى احالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهمما ، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد.