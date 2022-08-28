المباحث تستمع لأقوال شهود العيان بعد مقتل 3 أشخاص بحدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

انتقل فريق من مباحث القاهرة، لكشف ملابسات واقعة قتل 3 اشخاص أثناء جلسة صلح بمنطقة حدائق القبة، بعدما نشبت بينهم مشاجرة ونتج عنها سقوط المتوفين، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الحادث.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء أثناء جلسة صلح بمنطقة حدائق القبة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاعا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط عدد من الضحايا أثناء جلسة صلح بمنطقة حدائق القبة، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه اثناء جلسة صلح بين طرفين نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وتم نقل الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.