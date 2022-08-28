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المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بسبب اتجاره في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

الأحد، 28 أغسطس 2022 04:29 م
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بسبب اتجاره في المواد المخدرة بشبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة
القليوبية - إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بجوهر مخدر الهيروين، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13321 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1326 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد أ أ"، عامل، 43 سنة، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، في يوم 22 مايو من العام الجاري، ضبط في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بحوزته جوهر مخدر الهيروين، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل وبحوزته كمية من جوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

 

 


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