الكحول والتدخين يسببان ارتفاع ضغط الدم وتليف الكبد وسرطان الرئة

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون من جامعة فلوريدا يمكن أن يكون التدخين وإدمان الكحول يعتبران مزيجًا سيئًا، ارتبط التدخين المفرط للسجائر واستهلاك الكحول بمشاكل صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وتليف الكبد وسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الانسداد الرئوي المزمن والسكري وما إلى ذلك، كما أن الجمع بين التدخين والكحول يدمر خلايا الحصين المسئولة عن الذاكرة والعواطف وتحديد الاتجاه في الفراغ، وفقا لتقرير شبكة تايمز ناو نيوز الهندية timesnownews

مخاطر التدخين مع الكحول

أوضحت الدراسة أن بعض مدمنى الكحول أيضا هم مدمنون للسجائر على سبيل المثال، ذكر أحد الأبحاث أن المدخنين هم أكثر عرضة لشرب الكحول من غير المدخنين، معظم الذين يشربون الخمر هم من المدخنين الشرهين أيضًا، كما أن انتشار التدخين أعلى بين متعاطي الكحول مقارنة بغيرهم.

ومن المعروف أيضًا أن المدخنين يعانون من مخلفات أسوأ من غير المدخنين، يعتبر الأسيتالديهيد، وهو مادة كيميائية موجودة في كل من دخان السجائر والكحول، مسؤولاً عن تلك الأعراض غير السارة الناتجة عن شرب الكحول.

تشير الدراسة إلى أنه عند الجمع بين التدخين والكحول، ازدادت علامات الالتهاب في جميع مناطق الدماغ التي فحصوها، مقارنة بتأثير التدخين أو الكحول فقط.

بالإضافة إلى هذا، لوحظ انخفاض عامل التغذية العصبية و تدهور في وظائف الدماغ.