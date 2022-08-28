الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستعد لافتتاح معرض أهلا مدارس 2022

تستعد الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، لافتتاح معرض أهلا مدراس 2022، أول سبتمبر القادم بحديقة الشيخ زايد، وذلك بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الاسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، تحت شعار مبادرة " كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، فى إطار الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2022 /2023.

كان قد وجه رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، ايهاب زهدى الأمين المساعد لصندوق بالغرفة والدكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الاعمال بالغرفة، محمد السيد مدير الغرفة للوقوف على كافة التجهيزات اللازمة للمعرض، والتأكيد على أن جميع المعروضات خاصة بالزى المدرسى ومستلزمات المدارس فقط، بجوده عالية وبتخفيضات تتراوح من 20 : 30 %، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهله.

يتضمن المعرض تقديم كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسى للطلاب، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف ترويج الصناعات المحلية، كما يوفر المعرض كافة الادوات الدراسية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية بمشاركة 35 شركة من الشركات الكبرى، و65 عارضة مقسمة على فترتين بالتعاون مع لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، بإجمالى 100 تاجر وعارضة، ويستمر المعرض 45 يوميا من افتتاحه.

وأكد رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة تعمل على قدم وساق لإنهاء الاستعدادات، مع تشكيل لجنة للمرور على المعرض بشكل دائم طوال فترة المعرض، للتأكد من المعروضات والإعلان عن الأسعار، لتحقيق الاستفادة المرجوة من المعرض، ورفع العبء عن المواطنين.