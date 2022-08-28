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السجن المشدد 15 عاما لمتهم بخطف نجل شقيقته في البساتين

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:42 م
السجن المشدد 15 عاما لمتهم بخطف نجل شقيقته في البساتين محكمة،ارشيفية
كتب أحمد حسنى - كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامه بخطف نجل شقيقته في البساتين.
 
 
صدر القرار برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار، وأمانة سر ممدوح غريب وچورچ ماهر.
 
 
وأسندت النيابة للمتهم تهمة خطف المجني عليه الطفل - بالتحايل - بأن استدرجه من محل سكنه، وأوهمه بقضاء بعض المستلزمات برفقته، فاصطحبه لمكان اختطافه بقصد طلب فدية من والدته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه احتجز المجني عليه بدون أمر صادر من أحد الحكام، وقد أحدث به إصابات على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز وأحرز سلاحين "سكين - مطواه".

خطف

جنايات القاهره

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