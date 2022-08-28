اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 07:27 م
أكرم القصاص
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الرئيس العراقي يبحث مع رئيس وزرائه الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها

الأحد، 28 أغسطس 2022 06:00 م
الرئيس العراقي يبحث مع رئيس وزرائه الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح
أ ش أ

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أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الأحد أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة السياسية الراهنة.


وقال مكتب رئاسة الجمهورية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "الرئيس برهم صالح، استقبل اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، حيث تم التطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها".


وأَضاف البيان أنه تم التأكيد - خلال اللقاء - على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين.


كما تم التأكيد أيضا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد.


العراق

برهم صالح

الأوضاع فى العراق

مصطفى الكاظمى



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