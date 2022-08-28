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الرئيس العراقى: استهداف سيارة دبلوماسية أسترالية في بغداد أمر مدان ومستنكر

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:01 م
الرئيس العراقى: استهداف سيارة دبلوماسية أسترالية في بغداد أمر مدان ومستنكر الرئيس العراقى برهم صالح
كتب: أحمد جمعة

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استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، السفيرة الأسترالية لدى العراق بولا جانلي، وأكد الرئاسة العراقية في بيان صحفي لها أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال الاقتصادي والثقافي والتعاون الأمني وبما يحقق المصالح المتبادلة.

 

وأكّد الرئيس العراقى برهم صالح، أهمية العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين وضرورة رفع سقف التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن الحادث الذي تعرّضت له سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد هو أمر مُدان ومستنكر، لافتاً إلى أن القوات الأمنية العراقية ملتزمة بحماية أمن البعثات الدبلوماسية كجزء أساسي من مهامها.


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