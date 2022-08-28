الداخلية تضبط متهما بالنصب على المواطنين والتنقيب عن الآثار فى أسوان

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالإشتراك مع آخرين بالنصب على المواطنين، والإدعاء بالعثور على قطع أثرية جراء عمليات الحفر والتنقيب فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بإحدى قرى مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية المتاخمة للقرية محل سكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وعثر على (أعمال حفر - شواهد أثرية عبارة عن كسر فخار - عدد 2 لوحة جدارية) كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر.

بالعرض على الجهات المختصة أفادت بأن الحفر بغرض التنقيب عن الآثار وأن اللوحتين الجداريتين غير أثرية.. بمواجهته قرر بمشاركة والده وآخر فى النصب على المواطنين بإدعاء الحفر ووجود شواهد أثرية والتحصل منهم على مبالغ مالية بإيهامهم بوجود آثار أسفل الحفر فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.