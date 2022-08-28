التحريات تكشف تفاصيل مقتل 3 أشخاص بحدائق القبة..والقبض على 5 متهمين

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت التحريات الأولية لواقعة مشاجرة حدائق القبة، أنه أثناء جلسة صلح بين طرفين بمنطقة حدائق القبة بسبب خلافات سابقة وأحكام قضاىية بينهم، نشبت مشاجرة نتج عنها وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وتم القبض علي 5 أشخاص في الواقعة.

وأضافت التحريات، أن شخصان من طرف واحد قتلهم شخص وقام أهل المتوفين بقتله وإصابة 2 آخرين، بعدما نشبت بينهم مشاجرة ويستكمل رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الحادث ويقوم فريق من النيابة بمعاينة جريمة القتل لكشف تفاصيلها بالكامل.

وكان 3 أشخاص لقو مصرعهم فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء أثناء جلسة صلح بمنطقة حدائق القبة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاعا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط عدد من الضحايا أثناء جلسة صلح بمنطقة حدائق القبة، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه اثناء جلسة صلح بين طرفين نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وتم نقل الجثث الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.