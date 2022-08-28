اعتماد إسناد رفع كفاءة وتطوير 31 مدرسة بالدقهلية بتكلفة 65 مليون جنيه

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اعتماد اسناد رفع كفاءة وتطوير31 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة بنطاق المحافظة هذا العام، بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه بمراكز ومدن وقري الدقهلية ، مشيرا إلى أنه تقرر تسليم مواقع المدارس التي تشملها اعمال رفع الكفاءة والتطوير في 30 أغسطس الجاري للبدء فورا في تنفيذ الاعمال المذكورة.

وثمن "مختار"، جهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبية احتياجات ومطالب ابناء المحافظة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية بما يستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية.

وقال "مختار" أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما علي التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في كافة قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها المدارس بهدف العمل علي تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة في التعليم بمراحلة المختلفةعلي مستوي المحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس هشام عطية مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالدقهلية ان المدارس التي تشملها اعمال التطوير ورفع الكفاءة تشمل مدارس كفر الاعجر الابتدائية ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ببدين ومدرسة كوم بني مراس ومدرسة ثمرة الحياة بنات ومدرسةسللنت الاعدادية المشتركة بمدينة ومركز المنصورة ومدرسة اجا الثانوية بنين ومدرسة ابو عرصه الاعدادية المشتركة ومدرسة منشية البدراوي ومدرسة المغازي الابتدائية بمدينة ومركز بلقاس ومدرسة البستان الابتدائية المشتركة ومدرسة السادات الثانوية ومدرسة شجرة الدر الابتدائية بمدينة ومركز السنبلاوين ومدرسة احمد السيد سالم الاعدادية المشتركة بكفر سنجاب ومدرسة محمد عبد العزيز للتعليم الاساسي بقرية البيضاء بمدينة ومركز تمي الامديد و مدرسة السيد منصور سعد الابتدائية بعزبة القطايفة بميت سلسيل، ومدرسة الانصاري الابتدائية المشتركة ومدرسة حي السلام الابتدائية بمدينة ومركز المنزلة ومدرسة العاشر من رمضان الابتدائية المشتركة بمدينة المطرية ومدرسة كفر عبد المؤمن الابتدائية المشتركة ومدرسة برهان نور الابتدائية المشتركة بميت السودان ومدرسة عبد الحليم مجاهد الابتدائية المشتركة بمدينة ومركز دكرنس ومدرسة الحاج مازن القلا الابتدائية المشتركة ومدرسة الشهيد نقيب محمود محمد حسن الحديدي بمنشأة عاصم ومدرسة ميت عاصم الاعدادية المهنية بمدينة ومركز منية النصر ومدرسة عبد المنعم رياض الابتدائية المشتركة والمدرسة الاعدادية المشتركة بمدينة ومركز ميت غمر ومدرسة شمس الدين الابتدائية المشتركة بمدينة شربين ومدرسة نبروة الابتدائية المشتركة ومدرسة البدراوي والحسيني للتعليم الاساسي بقرية درين بمدينة ومركز نبروه ومدرسة الجمالية الثانوية التجارية بمدينة الجمالية ومدرسة اللواء السيد محمد الزهيري الصناعية المشتركة بكفر الصلاحات ببني عبيد.

وأشاد "مختار" بجهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية في نطاق محافظة الدقهلية من خلال طرح هذا العدد الكبير من المدارس بمراكز ومدن وقري المحافظة بما يلبي احتياجات ومطالب ابناء المحافظة ويساهم بشكل كبير في خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم.

جاء ذلك فى إطار تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاهتمام بالمدارس ورفع كفائتها لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات ففي الدقهلية وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكلا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء مهندس يسري سالم رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية.

اعتماد اسناد رفع كفاءة وتطوير 31 مدرسة بالدقهليةبتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اعتماد اسناد رفع كفاءة وتطوير 31 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة بنطاق المحافظة هذا العام، بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه بمراكز ومدن وقري الدقهلية مشيرا انه تقرر تسليم مواقع المدارس التي تشملها اعمال رفع الكفاءة والتطوير في 30 أغسطس الجاري للبدء فورا في تنفيذ الاعمال المذكورة...

هذا وقد ثمن "مختار"جهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبية احتياجات ومطالب ابناء المحافظة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية بما يستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية..

وقال "مختار" أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما علي التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في كافة قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها المدارس بهدف العمل علي تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة في التعليم بمراحلة المختلفةعلي مستوي المحافظة..

ومن جانبه اوضح المهندس هشام عطية مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالدقهلية ان المدارس التي تشملها اعمال التطوير ورفع الكفاءة تشمل مدارس كفر الاعجر الابتدائية ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ببدين ومدرسة كوم بني مراس ومدرسة ثمرة الحياة بنات ومدرسةسللنت الاعدادية المشتركة بمدينة ومركز المنصورة ومدرسة اجا الثانوية بنين ومدرسة ابو عرصه الاعدادية المشتركة ومدرسة منشية البدراوي ومدرسة المغازي الابتدائية بمدينة ومركز بلقاس ومدرسة البستان الابتدائية المشتركة ومدرسة السادات الثانوية ومدرسة شجرة الدر الابتدائية بمدينة ومركز السنبلاوين ومدرسة احمد السيد سالم الاعدادية المشتركة بكفر سنجاب ومدرسة محمد عبد العزيز للتعليم الاساسي بقرية البيضاء بمدينة ومركز تمي الامديد و مدرسة السيد منصور سعد الابتدائية بعزبة القطايفة بميت سلسيل، ومدرسة الانصاري الابتدائية المشتركة ومدرسة حي السلام الابتدائية بمدينة ومركز المنزلة ومدرسة العاشر من رمضان الابتدائية المشتركة بمدينة المطرية ومدرسة كفر عبد المؤمن الابتدائية المشتركة ومدرسة برهان نور الابتدائية المشتركة بميت السودان ومدرسة عبد الحليم مجاهد الابتدائية المشتركة بمدينة ومركز دكرنس ومدرسة الحاج مازن القلا الابتدائية المشتركة ومدرسة الشهيد نقيب محمود محمد حسن الحديدي بمنشأة عاصم ومدرسة ميت عاصم الاعدادية المهنية بمدينة ومركز منية النصر ومدرسة عبد المنعم رياض الابتدائية المشتركة والمدرسة الاعدادية المشتركة بمدينة ومركز ميت غمر ومدرسة شمس الدين الابتدائية المشتركة بمدينة شربين ومدرسة نبروة الابتدائية المشتركة ومدرسة البدراوي والحسيني للتعليم الاساسي بقرية درين بمدينة ومركز نبروه ومدرسة الجمالية الثانوية التجارية بمدينة الجمالية ومدرسة اللواء السيد محمد الزهيري الصناعية المشتركة بكفر الصلاحات ببني عبيد..

هذا وقد أشاد " مختار" بجهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية في نطاق محافظة الدقهلية من خلال طرح هذا العدد الكبير من المدارس بمراكز ومدن وقري المحافظة بما يلبي احتياجات ومطالب ابناء المحافظة ويساهم بشكل كبير في خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم.

جاء ذلك فى إطار تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاهتمام بالمدارس ورفع كفائتها لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات ففي الدقهلية وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكلا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء مهندس يسري سالم رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية،

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