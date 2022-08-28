اعترافات مُثيرة لعامل متهم بقتل زوجته فى الزاوية الحمراء

عبد الله محمود

أدلى عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما فى منطقة الزاوية الحمراء، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة التى أجريت معه، حيث كشف أن زوجته كانت دائمة التشاجر معه، مضيفا أنه ترك عمله بسبب كثرة المشاكل بينهما عقب إصابته إصابة عمل بسبب عدم تركيزه فى عمله.

وأضاف الزوج القاتل، أنه بسبب كثرة المشاكل بينهما قرر التخلص منها، فأعد لذلك آلة حديدية "شاكوش"، وانتظر حتى استغرقت فى نومها، وانهالت على رأسها ضربا بالشاكوش، موضحا أنه بعد ذلك سدد لها طعنة نافذة فى أنحاء متفرقة من الجسد، ففارقت الحياة فى الحال، موضحا أنه قام بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة عقب ذلك.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، أنها في العقد الخامس وترتدي كامل ملابسها وتوجد بها إصابات عبارة عن جرح ذبحي في الرقبة وطعنة قاتلة بالصدر.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 51 عاما مقتولة بطعنات متفرقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات أسرية.

وأضافت التحريات أن المتهم والمجنى عليها متزوجان منذ 20 عاما ولديهم 3 أبناء وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم باستلال سكين وطعن زوجته ولقيت مصرعها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.