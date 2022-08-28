استقالة وزير الإسكان الكويتى للترشيح فى مجلس الأمة

إيمان حنا

قدم وزير الدولة لشئون الإسكان بالكويت عيسى الكندري، اليوم، استقالته لرئيس مجلس الوزراء ، وقال الكندرى فى تصريح مقتضب له، وفق"القبس"، بأن تقديم استقالته بسبب رغبته بالترشيح لعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الأولى.

يذكر أن باب الترشح للانتخابات النيابية فى الكويت يُفتح غدا، لاختيار أعضاء مجلس الأمة، على أن يجرى التصويت فى 29 سبتمبر المقبل، وصدر، اليوم الأحد، مرسوم الدعوة إلى الانتخابات ونُشر في ملحق خاص من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

وعقب صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات لا يجوز إجراء اي تعديل في الجداول التي أصبحت نهائية بصدور الأحكام في الطعون الـ 61 التي قدمت للمحاكم من كل ذي شأن، وينتظر اعتماد إنشاء اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف عليها.وفق الأنباء الكويتية.

وأكدت مصادر مطلعة أنه لا تعديل على "تأمين" الترشح ولا مواعيده، مشيرة إلى أن استقالة المرشحين للانتخابات ستكون اعتبارا من اليوم الخامس من إغلاق باب الترشح، لافتة إلى ان الفرز سيكون يدويا والتصويت حضوريا، أي لا يجوز التصويت نيابة عن أي مواطن بتوكيل.