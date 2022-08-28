ابتكار طرق للحصول على طعام أورجنك.. البيض الخالى من الكربون أبرزها

كتبت منال العيسوى

يؤكد خبراء المناخ على مستوى العالم، أن أنظمة إنتاج الغذاء ترتبط بثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فى العالم، الأمر الذى يحفز الجميع على ابتكار طرق للحصول على طعام، أورجنك، يقلل انبعاثات الكربون المرتبطة بإنتاج ونقل فول الصويا، على سبيل المثال وآخر هذه الابتكارات البيض الخالى من الكربون، حيث تعد سلسلة البقالة أحد السلاسل التى لابد وان تجد حلولا أكثر مراعاة للبيئة لتوفير الغذاء بشكل مستدام، حيث أن إزالة الكربون عن الطعام يمثل تحديًا عالميًا عاجلاً.

أعلنت أحد المواقع الأوروبية، إحدى الدراسات المرتبطة بالزراعة المستدامة وتربية الدجاج، والتى أكدت أنه يعتبر البيض الذى تضعه الدجاج التى تتغذى على الحشرات، حيث يستخدم المشروع التكنولوجيا لإنتاج ملايين الحشرات فى حاويات خاصة لإطعام الدجاج، حيث تأكل الحشرات بقايا الطعام من الفواكه والخضروات، وأجرت تجربة أخرى لتغذية الدجاج على حبوب الفاصوليا بدلاً من الحشرات وأنتجت أول بيضة خالية من الكربون، بعد استخدام توربينات رياح كبيرة، وألواح شمسية، وبرنامج لعزل الكربون لتعويض أى انبعاثات متبقية، بسبب تأثير الكربون، والإقدام على إجراءات التخفيف التى تم وضعها من قبل أول مزرعة لإنتاج بيض خالٍ من الكربون مكنتهم من تحقيق هذا الهدف.

جدير بالذكر أنه يسعى الخبراء حاليا للترويج البطاطس الخالية من الكربون، حيث تجرى الأبحاث لمعرفة ما إذا كان إطعام الأبقار من الأعشاب البحرية يمكن أن يقلل من انبعاثات الميثان، وتعمل الولايات المتحدة بزيادة الاستثمار الفيدرالى فى مخططات الزراعة المستدامة، حيث كانت واحدة من أكثر من 100 دولة التزمت بتخفيضات كبيرة فى انبعاثات الميثان فى محادثات المناخ COP 26 فى عام 2021.