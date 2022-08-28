اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 08:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إنفوجراف.. قائمة مشروعات شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

الأحد، 28 أغسطس 2022 07:00 ص
إنفوجراف.. قائمة مشروعات شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ العد التنازلى لانطلاق الـCop27 قمة الاطراف لاتفاقية للأمم المتحدة لتغير المناخ والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نهاية العام الحالى فى الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر، ومن ضمن الاستعدادات لهذا المؤتمر العالمى تم الانتهاء من حوالى 27 مشروعا وطنيا.

 

 تشمل قائمة المشروعات

 1- إنشاء جسر علوى على طريق الملك سلمان

 ‏ يضم خمسة محاور تربط طريق السلام والطريق الأوسط والطريق الأوسط، الطريق الدائري

 ‏2- المبانى الصديقة للبيئة، منها مبنى مجلس المدينة

 ‏3- تطوير الحديقة المركزية بشرم الشيخ على على مساحة 110 ألف متر مربع بمنطقة حى النور

 ‏4-تطوير المركز التجارى.

 ‏5- تطوير المجمع البنكى.

 ‏6- إنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية.

 7-انشاء محطتين اتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة الكهربائية.

 ‏8- ‏انشاء محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية 

 ‏9- مشروع مصر القديمة بمنطقة السوق التجارى القديم، بمدينة شرم الشيخ.

 ‏10- مشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد باعتباره نموذج فريد لمبنى حكومى ذكى مصمم بأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.

 ‏11- مشروع رفع كفاءة وتطوير مضمار الهجن الدولى وإنشاء منطقة العزب ومسجد المضمار.

 ‏12-مشروع إنشاء مسجدى دهب ونويبع.

 ‏13-تسليم 44 بيت بدوى.

 ‏14- مشروع التطوير الشامل لمحيط مسجد الصحابة بالسوق القديم، باعتبار المكان من أهم المزارات الدينية والسياحية والثقافية.

 ‏15- العمل بمشروع ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء

 16- افتتاح مسجد "الصديق" بطريق مضمار الهجن بالمنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء، على مساحة 500 متر.

 ‏ ‏17- جارى التجهيز لبناء مسجدين جديدين إحداهما بمدينة دهب، والآخر بمدينة نويبع بتكلفة 10 ملايين جنيه.

 ‏ ‏18- تم وضع حجر أساس مركز الرصد الأمنى الموحد للمحافظة بمدينة شرم الشيخ وهو المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

19-مشروعات الخدمات الصحية بتكلفة 328.7 مليون جنيه منها

20-انشاء محطة تحلية مياه نبق.

21- إنشاء سوق بدر الحضارى بمدينة طور سيناء

22- مركز صون الطبيعة بمحمية نبق

23- مجمع إعادة تدوير المخلفات

 


البيئة

التغير المناخى

مؤتمر المناخ

cop 27

شرم الشيخ

مشروعات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة