إصابة 5 أشخاص نتيجة تصادم سيارة بدراجة على طريق البلاجات في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح، نتيجة تصادم سيارة مع دراجة "عجلة" على طريق البلاجات، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة هوائية بطريق البلاجات دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم3 أطفال بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح.

تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.