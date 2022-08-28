إصابة شخصين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو سلطان في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة مابين سحجات وكدمات، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق أبو سلطان أمام الصوب الزراعية دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهما ورعايتهما طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو سلطان أمام الصوب الزراعية دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة كلا من احمد محمد عبدالمنعم 37 عام مقيم سرابيوم ومصاب بسحجات وكدمات بالجسم وعبدالرحمن على كامل 30عام مقيم ابوسلطان ومصاب بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيا جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.