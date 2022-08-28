إصابة ربة منزل بطلق خرطوش بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيبت ربة منزل بمحافظة الشرقية صباح اليوم، بطلق خرطوش بالذراع اليسرى والصدر، وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول" رشا ر م" 40 عاما ربة منزل مقيمة بنايوس دائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابة بطلق خرطوش بالذراع اليسرى والصدر.

وتبين حدوث إصابتها ادعاء تعدي عليها من آخرين بالقرب من الكوبري الثاني بناحية بنايوس وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لمعرفة ملابسات الواقعة وضبط المتهم.