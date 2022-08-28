اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 12:34 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضراوات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم، وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 7.75 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 2.75 جنيه.
‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات .
‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 10جنيهات .
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه .
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5.5 جنيه .
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 16 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.
- فاصوليا 15‎ جنيها.
- بامية 23‎ جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.
 
 
 
 
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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