أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم، وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7.75 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 2.75 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات .

‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 10جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه .

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5.5 جنيه .

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 16 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.

- فاصوليا 15‎ جنيها.

- بامية 23‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.