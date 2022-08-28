الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. إعلان طرق التقييم وامتحان طلاب الثانوى قبل بدء العام الجديد الأحد، 28 أغسطس 2022 12:00 ص وزير التربية والتعليم إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: تنسيق الجامعات 2022.. ما هى أماكن تلقى خدمات التنسيق بمرحلة تقليل الاغتراب؟ غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة وزير التعليم: مستمرون فى التطوير وإعادة النظر بآليات التنفيذ ليصل المدرسة وزير التعليم: التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية دور ثان فى الكنترولات وزير التعليم: تشكيل لجنة لتقييم امتحانات الثانوى والتابلت للاختبارات القصيرة وزير التعليم: إشراك المعلمين فى التطوير لخلق كتلة تدير التغيير وزير التعليم: مناقشة تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس وآليات حضور الطلاب وزير التعليم: إعلان طرق التقييم والامتحان لطلاب الثانوى قبل بدء العام الجديد وزير التعليم: إلغاء لجان الثانوية التى شهدت أعمال شغب وغش واستبدالها بأخرى وزير التعليم: تدريبات فنية ورياضية لمن يجتاز امتحان القبول بمسابقة الـ30 ألف معلم وزير التعليم عن تظلمات الثانوية العامة: حريصون على حصول كل طالب على حقه وزير التعليم: لم نكتشف حالات غش جماعى بلجان أبناء العائلات فى الصعيد مصر تنشئ أول وحدة بنك حيوى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر لعام 1444 هجريا "التعليم" تنفى القبض على أحد العاملين بكنترول الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر قطاع التجارة الداخلية يكشف حجم زيادة الدعم على بطاقات التموين وآلية الصرف الأوقاف تعلن توفير ماكينات خاصة للتبرع الإلكترونى بالمساجد.. تفاصيل بدء تنسيق طالبات الثانوية الراغبات فى الالتحاق بالترجمة الفورية بجامعة الأزهر غدا اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة أخبار 24 ساعة.. إنشاء عيادات تنظيم الأسرة ضمن "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية السبت، 27 أغسطس 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: 500 ألف مستفيد من صندوق نظام تأمين الأسرة الجمعة، 26 أغسطس 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التعليم توجه المدارس بالالتزام بمواعيد بدء العام الدراسى الجديد الخميس، 25 أغسطس 2022 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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