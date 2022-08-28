أخبار مصر.. مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى نهاية سبتمبر

بلغت المخصصات المالية الموجهة للمستشفيات الجامعية خلال العام المالى الحالى 2022/2023 نحو 24.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل 31% تقريباً من إجمالى موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى هذا العام، والبالغة نحو 85.7 مليار جنيه 80.6 مليار للتعليم العالى، ونحو 5 مليارات للبحث العلمى.

الصحة الليبية: ارتفاع ضحايا اشتباكات طرابلس لـ32 حالة وفاة و159 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الليبية، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة في طرابلس إلى 32 حالة وفاة وإصابة 159 آخرين، وذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة صباح اليوم.