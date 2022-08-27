وزير التعليم العالى يتفقد جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، يُرافقه الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بجامعتى المنوفية والدلتا التكنولوجية.

وأكد عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن وزير التعليم العالى أشار إلى أن الهدف من الزيارة مُتابعة الجامعات التكنولوجية بشكل دوري، لافتًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تُمثل رافدًا حديثًا ومهمًا فى مسارات التعليم العالى فى مصر، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وتُسهم هذه الجامعات فى توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالمية؛ بما يسمح بتخريج كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزير استمع إلى شرح مُفصل حول ما تم إنجازه من أعمال وتجهيزات داخل الجامعة؛ استعدادًا للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، بالإضافة إلى البرامج التكنولوجية التى تُقدمها الجامعة، وأهميتها لسوق العمل، واستحداث برامج وتخصصات مُتميزة، يتم ربطها بالصناعات المُحيطة بالجامعة، وخطط التعاون الدولى للجامعة، وأهميتها لتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية والبشرية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الوزير تفقد مبنى إدارة الجامعة، ومبنى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومعامل الجامعة، والتى تم تجهيزها على أعلى مستوى تقنى وتكنولوجي، وقاعة الاختبارات الإلكترونية، وقاعة الاحتفالات، ومبنى المدرجات والورش، فضلاً عن تفقده الأرض المُخصصة للمدينة الجامعية بجوار سور الجامعة، ومبنى الورش التابع للجامعة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الجامعة تضم عددًا من البرامج التكنولوجية المُتميزة التى تُواكب احتياجات الثورة الصناعية الحالية، ومُتطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل، وهى برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وتكنولوجيا الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمُتجددة، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية، والأجهزة التقويمية.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن هناك توسعات جديدة للجامعة بواحة سيلكون بالسادات وبرج العرب، وسيتم دراسة برنامج تكنولوجيا المعلومات بهما، مؤكدًا أن التوسعات تتم طبقًا للمواصفات المُعتمدة ووفقًا لأحدث الوسائل والإمكانيات التكنولوجية والرقمية فى التجهيزات؛ وذلك لمواكبة خطة واستراتيجية الجامعة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بها.



جامعة-الدلتا-التكنولوجية-بقويسنا



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جولة-وزير-التعليم-العالى



وزير-التعليم-العالي-فى-جامعة-الدلتا-التكنولوجية-بقويسنا



وزير-التعليم-العالي-يتفقد-جامعة-الدلتا-التكنولوجية-بقويسنا