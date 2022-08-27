ننشر أسماء المدارس الثانوية التى خفضت درجات القبول بها لـ220 درجة بالبحيرة

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة السابق قد قرر خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 10 درجات ليكون 225 درجة ، بعد أن كان 235 درجة.

وجاء ذلك بناءً على استيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى وإستكمال الأعداد المطلوبة بالمرحلة الأولى وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .