ننشر أسماء المدارس الثانوية التى خفضت درجات القبول بها لـ220 درجة بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تقرر النزول بدرجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى الجديد، للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة، بواقع 5 درجات، ليكون 220 درجة بعد أن كان 225 درجة وذلك بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة فقط.
مضيفا ان هذا القرار يأتى إستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور ولإستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى العام وإستكمال الأعداد المطلوبة بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغره بنطاق المحافظة .
وتلك المدارس هي :
مدرسة معاذ بن جبل ث بنات بادارة بندر دمنهور التعليمية.
- ادارة مركز دمنهور: مدارس الابعادية - أحمد زويل بنين - طرابمبا - محمد عبد الرحمن قرقورة
- ادارة بندر كفر الدوار التعليمية مدرسة البيضا
- مركز كفر الدوار: أبيس 6 - معمل القزاز
- كوم حماده: ناصر بنين - عطية مبروك بنات - قمر الزمان - الحدين - إسحق زكريا -مبروك سعد - عبد الواحد البسومي .
- الدلنجات: فصول البستان - الشهيد عبد الحميد موسى - الإمام الحسين - المسين - الدلنجات بنين.
- ايتاي البارود : جبارس - انصاري سمك
- التحرير : بدر ث بنين - النجاح - رشوان أحمد رشوان - عمر شاهين - ف بغداد
- أبو حمص: أبو حمص - الحديري - جواد حسني - كوم القناطر - سحالي - بركة غطاس
- أبو المطامير: جميع المدارس عدا فؤاد عويس بنات - حامد عبد الرازق
حوش عيسى : حوش عيسى الثانوية بنين - حوش عيسى الثانوية بنات - ابراهيم الغمري
- إدكو: جميع المدارس عدا أبو بكر الصديق
- رشيد : جميع المدارس عدا رشيد بنات.
- المحمودية: كوم النصر
- شبراخيت: محلة قيس
- الرحمانية: لا يوجد مدارس بها أماكن شاغرة.
- النوبارية: جميع المدارس
- وادي النطرون: جميع المدارس
يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة السابق قد قرر خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 10 درجات ليكون 225 درجة ، بعد أن كان 235 درجة.
وجاء ذلك بناءً على استيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى وإستكمال الأعداد المطلوبة بالمرحلة الأولى وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .
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