مدينة الأقصر تزيل 21 مبرد مياه من الشوارع منعا لصعق المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة بمراجعة جميع أعمدة الإنارة والأسلاك ووصلات التيار الكهربائى المكشوفة ومبردات المياه العشوائية بالشوارع والطرق العامة حفاظاً على سلامة المواطنين، طبقاً للقرار الصادر من محافظ الأقصر.

وخرجت الحملات فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد 21 مبرد مياه، وذلك للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين من الصعق الكهربائى، وجاء ذلك بإطلاق محافظة الأقصر فى حملة شاملة لمراجعة كافة "كولديرات المياه" بمختلف المدن والقرى، وذلك فى إطار حرص محافظة الأقصر على مراجعة جميع أعمدة الإنارة والأسلاك المكشوفة ووصلات التيار الكهربائى العشوائية بالشوارع والطرق العامة حفاظا على سلامة المواطنين، حيث أصدرت محافظة الأقصر تكليفات لرؤساء المراكز والمدن، بمراجعة جميع أعمدة الإنارة والأسلاك المكشوفة ومبردات المياه العشوائية وفصل التيار الكهربائى عنها، على أن يتم إعادة تشغيلها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس المدينة وشركتى الكهرباء والمياه.

وأكدت محافظ الأقصر، فى بيان صحفى، على أهمية وجود مبردات المياه التى يتكفل بها المواطنون لتكون بمثابة صدقة جارية وذات دلالة دينية وإنسانية ونفع للمواطنين خاصة فى تلك الأجواء الحارة، إلا أن ذلك يجب أن يرتبط بتنظيم آلية تركيبها وتشغيلها والتأكد من سلامتها حتى لا تكون سببا فى فقد أى عزيز فيتحول نفع تلك المبردات إلى ضرر كبير.

وفى نفس السياق قاد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، جولة لمتابعة حملات النظافة والتجميل فى أحياء المدينة، وذلك بمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

ويضيف رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تنفيذ حملات النظافة بكافة أحياء المدينة، وبالتنسيق مع رؤساء الأحياء ونوابهم ومسئولى قطاعات النظافة بكل حى على مستوى الأحياء التابعة للمدينة، مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع.



ازالة-مبردات-مياه-من-الشوارع-للحفاظ-على-المواطنين-من-الصعق-الكهربائى



رفع-وإزالة-21-مبرد-مياه-من-الشوارع-للحفاظ-على-المواطنين