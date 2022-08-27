محافظة الغربية تزرع 1238 شجرة بالطرق العامة والميادين.. صور

الغربية ــ محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قيام الوحدات المحلية بزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في الطرق العامة والميادين الرئيسية والفرعية والمحاور الرئيسية والطرق السريعة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية" زراعة 100 مليون شجرة "، حيث تمت زراعة ما يقرب من 1238 شجرة مثمرة وشجرة زينة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

وصرح محافظ الغربية، أنه تم وضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

وقال المحافظ، إن رئاسة حي ثان المحلة قامت بزراعة 210 أشجار منها 140 شجرة في الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري طنطا- المحلة، و 70 أخرى بطريق الزراعة وجاري استكمال باقي الطرق، كما قام حي أول المحلة بزراعة 150 شجرة في الطريق الدائري والجزيرة الوسطى بداية من المدرسة الرسمية للغات وحتى مدخل طريق موقف الزراعة.

وفي ذات السياق، أوضح محافظ الغربية، أن رئاسة مركز ومدينة سمنود قامت بزراعة 120 شجرة مثمرة وغير مثمرة في مداخل قرى ميت بدر حلاوة، ميت حبيب، وأبو صير، إلى جانب زراعة 30 شجرة بنسوانا في طريق سمنود- المنصورة وجاري الاستكمال في باقي الطرق والمحاور، في حين قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بزراعة 30 شجرة في كورنيش الاستاد بداية من كوبري جيهان وحتى كوبري الهندسة، كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بزراعة 50 شجرة في نطاق منطقة التنظيم بمدخل المدينة.

وأشار رحمي، أن الوحدات المحلية بكفر الزيات قامت بزراعة عدد 38 شجرة بمدخل قرية منشأة سليمان، وأمام السجل المدني وأمام جراج الوحدة، إلى جانب زراعة 30 شجرة أمام مستشفى ابيار و 120 شجرة في منطقة الكوبري العلوي، فضلاً عن زراعة عدد 50 شجرة بشارع المقابر بالدلجمون، كما قامت الوحدات المحلية بالسنطة بزراعة 100 شجرة في مدخل مدينة السنطة و10 أشجار مثمرة بجوار الإدارة الزراعية، فضلاً عن 250 شجرة ونبات زينة على الطريق السريع و50 شجرة في مدخل الوحدة المحلية بشبراقاص.

كما أشار المحافظ، إلى أنه تم عقد الاجتماعات التنسيقية، للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك من خلال دعوة كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والجهات المهتمة بالمشروعات الخضراء، للمشاركة في تلك المبادرة الهامة، كما تم الإعلان عن المسابقة الخاصة بالمشروعات من خلال التسجيل بالمنصة الإلكترونية والتي بدأ التسجيل بها من 21 أغسطس، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 /9 /2022.