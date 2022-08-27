وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس- في بيان، /الجمعة/- إن كيري سيزور العاصمة اليونانية أثينا في زيارة تستغرق يومين "28 و29 أغسطس الجاري"، حيث يبحث مع المسئولين الحكوميين هناك جهود الحد من الانبعاثات الكربونية عالميا ووقف استخدام الكربون في عمليات الشحن.

وأضاف برايس أن كيري سيتجه بعد ذلك لزيارة بالي بإندونيسيا لمدة يومين "30 أغسطس و1 سبتمبر"؛ لحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بشأن المناخ والبيئة.

وأوضح أن المسئول الأمريكي سيبحث كذلك خلال زيارته لإندونيسيا مع نظرائه الحكوميين العمل على تعزيز التعاون في التصدي لأزمة المناخ بما يؤدي للحد من التضخم.

ونوه بأن كيري سيتوجه بعد ذلك إلى مدينة "هو شي منه" بفيتنام في زيارة بين 2 و 4 سبتمبر، و"هانوي" بفيتنام أيضا بين 4 و6 سبتمبر؛ للاجتماع مع المسئولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني، حيث يناقش التعاون بين الأطراف قبل انعقاد مؤتمر الأطراف "كوب 27".