عامل يصيب زوجته بالسكين بسبب الخلافات الأسرية بينهما في الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصاب عامل بمحافظة الشرقية اليوم، زوجته بطعنة نافذة بالبطن، بسبب خلافات بينهما، وتم نقلها إلى مستشفى ههيا المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لها، وحالتها مستقرة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة مستشفي ههيا المركزى، بوصول "اسماء ا" 33 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز شرطة ههيا، مصابة بطعنة نافذة بالبطن، وحالتها مستقرة

وتبين من التحريات الأولية والفحص قيام "سالم ع " 37 عاما عامل زوج المجني عليها، بارتكاب الواقعة على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية، استل على إثرها سكينا من المطبخ وتعدى عليها محدثا إصابتها بطعنه نافذة في البطن.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بههيا، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة،ا ولاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.