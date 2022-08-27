ضبط سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة قبل بيعه بالسوق السوداء في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومحلات الأسمدة الزراعية بالإشتراك مع مباحث التموين لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل أسمدة بمركز الدلنجات قام بتجميع 30 شيكاره سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة وذلك لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق ارباح غير مشروعه. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتأتي هذه الحملات وفق لجهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.