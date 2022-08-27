صرف تعويضات لـ51 مواطنا من أهالى الشيخ زويد بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أسماء دفعة جديدة ممن تقرر صرف تعويضات لهم.

وتضمن البيان قائمة كشف بأسماء تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقه للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد استحقاق 2022 /8/28 .

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد الموافقة على الصرف لدفعة لعدد47 مواطنا تعويضات عن بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف والكائنة فى نطاق مركز ومدينة الشيخ زويد، بتاريخ استحقاق 24 أغسطس الجارى، وسبقه بيان بأسماء 41 مواطنا، تقرر صرف تعويضات عن بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بتاريخ استحقاق 21 أغسطس الجارى، و 34 مواطنا بتاريخ استحقاق 11 اغسطس الجارى ، و38 مواطنا بتاريخ 10 اغسطس الجارى .

وأعلنت محافظة شمال سيناء بيان بأسماء دفعة مزارعين تقرر صرف تعويضات لهم.

وأوضح بيان أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش ( وضع يد - انتفاع من الهيئة).



صرف تعويضات لـ 51 مواطن من أهالى مركز الشيخ زويد (1)



صرف تعويضات لـ 51 مواطن من أهالى مركز الشيخ زويد (2)



