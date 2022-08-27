سقوط "ديلر" أقراص الكيف قبل ترويج بضاعته في كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل متهم بحيازة مواد مخدرة، حيث ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة في كرداسة، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة في كرداسة.

تم رصد تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار.

أرشد المتهم عن مصدر حصوله على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى.