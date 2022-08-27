اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 07:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الدلتا: القيادة السياسية تقدم دعما غير محدود للجامعات التكنولوجية

السبت، 27 أغسطس 2022 01:00 ص
رئيس جامعة الدلتا: القيادة السياسية تقدم دعما غير محدود للجامعات التكنولوجية جانب من اللقاء
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن القيادة السياسية تقدم دعما غير محدودا للجامعات التكنولوجية، باعتبارها أحد الأهداف بخطة الدولة 2030، موضحا أنها استحداث مسار جديد فى التعليم وخصوصا التعليم الذى يشمل تطبيقا عمليا وتأهيل الطالب لسوق العمل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى جابر القرموطى، ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع على قناة "cbc": "نؤهل الطالب للحصول على فرصة عمل سواء داخل أو خارج مصر، أو تأسيس شركة فى مجال ريادة الأعمال".

وقال: "خطتنا الاستراتيجية للجامعة التى دخلت حيز التنفيذ فى 2022، وضعنا فيها مجموعة من الأهداف من بينها إنشاء 3 كليات جديدة، ومن ضمن الشراكة مع الشريك الصناعى لنا، سيفتح مجال التدريب والعمل فى المصانع".

وتابع: "الجامعات التكنولوجية مقامة فى أماكن قريبة من المناطق الصناعية، والهدف من ذلك هو تسهيل التدريب العملى وتلبية احتياجات السوق، وقريبا سيتم إنشاء مدينة جامعية على مساحة 2000 متر".


جامعة الدلتا

جامعة الدلتا التكنولوجية

الجامعات التكنولوجية

التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة

7 مشروعات كبرى مستهدفة من التعليم العالى للمستشفيات الجامعية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:00 م

مستشار وزير التعليم العالى للعلاقات الدولية ضيف "كلام تانى" على قناة تنسيقية الأحزاب

الجمعة، 26 أغسطس 2022 08:00 م

التعليم العالى: مقرر القضايا المجتمعية بالجامعات للتوعية بالزيادة السكانية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 03:50 م

التعليم العالى لـ"البرلمان": المستشفيات الجامعية استقبلت 42 ألف حالة كورونا فى عامين

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:00 م

التعليم العالى: ورشة عمل حول تطبيق موازنة البرامج بمستشفيات الجامعة

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:19 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة