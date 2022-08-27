رئيس الوزراء العراقي يشدد على مضاعفة الجهد في مكافحة الجريمة المنظمة

وكالات

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على ضرورة مضاعفة الجهد الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي ترأس، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحث عدد من الملفات الأمنية المهمة".

وأشاد الكاظمي في مستهل الاجتماع بجهود القوات المسلحة وهي تواصل عملياتها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وتمكنها من قتل عدد من القيادات الإرهابية في عمليات نوعية، وتدمير العديد من أوكار الإرهاب".

وشدّد الكاظمي وفقا للبيان على ضرورة مضاعفة الجهد الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة عصابات المخدرات، ووجّه سيادته الأجهزة الأمنية كافة بالتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، وبما يسهم في بسط الاستقرار، وتعزيز مقومات الأمن الاجتماعي بمختلف أشكاله".

وتابع البيان، أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات والتوصيات والتوجيهات، وقد وافق المجلس على تمديد عمل بعثة الفريق الأممي للتحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي (يونيتاد)".