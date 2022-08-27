اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 12:15 م
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حياة كريمة فى المنيا.. علاج وفحص 6 آلاف مواطن بـ4 قوافل طبية مجانا.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 12:03 م
حياة كريمة فى المنيا.. علاج وفحص 6 آلاف مواطن بـ4 قوافل طبية مجانا.. صور
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي ،محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت 4 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر يوليو الماضي، وذلك بقرى (اسمنت بمركز ابو قرقاص - كوم الحاصل بمركز مغاغة - ابو سيدهم بمركز سمالوط -  وقرية اولاد الشيخ بمركز مغاغة  )، مضيفا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 6 آلاف و 192 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات .

من جانبه، أشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، إلى أنه تم عمل عدد 595  تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه لعدد  106 حالات، واشعة سينية  لعدد 27 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد  411 مترددا وتحويل للمستشفى عدد 251 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد  363  مترددا.

 

قافلة-حياة-كريمة-لعلاج-المواطنين-بالمنيا
قافلة-حياة-كريمة-لعلاج-المواطنين-بالمنيا

 

قوافل-حياة-كريمة-لعلاج-المواطنين-(2)
قوافل-حياة-كريمة-لعلاج-المواطنين-(2)

 

قوافل-حياة-كريمة-لعلاج-المواطنين-بالقرى
قوافل-حياة-كريمة-لعلاج-المواطنين-بالقرى

 

قوافل-حياة-كريمة-لعلاج-المواطنين-بالمنيا
قوافل-حياة-كريمة-لعلاج-المواطنين-بالمنيا

 

قوافل-حياة-كريمة-لعلاج-المواطنين
قوافل-حياة-كريمة-لعلاج-المواطنين

 

قوافل-حياة-كريمة-لفحص-المواطنين-بالمنيا
قوافل-حياة-كريمة-لفحص-المواطنين-بالمنيا

 


حياة كريمة

اللواء أسامة القاضي

محافظ المنيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

الدكتور محمد نادى

وكيل وزارة الصحة بالمنيا



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