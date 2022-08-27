حملات موسعة لرفع 70 طنا من التراكمات وتسوية طريق الهيلتون بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، مع سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وأحمد عوض الله رئيس حى شمال ونواب رئيس الحي، الحملات الموسعة التي تتم بشارع الهيلتون لرفع كافة التراكمات المتواجدة بالطريق، من تراكمات قمامة وناتج حفر كابلات شركة الكهرباء بالطريق بواسطة جميع معدات وسيارات وعمال مجلس مدينة الأقصر، مما يساعد في رفع جميع التراكمات المتواجدة بشارع الهيلتون.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع حوالى 70 طن قمامة وأتربة وتراكمات خلال خمسة أيام متواصلة وتم نقل جميع التراكمات مباشرة إلى المدفن الصحي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة استمرار رفع جميع المخلفات والتراكمات وتجمعات القمامة المتواجدة على الطرق بالمدن بنطاق المحافظة لإظهار المنظر الجمالي والحضاري لها.

وأشار اللواء دكتور علي الشرابى، فى بيان صحفى، إلى أن العمل جاري على قدم وساق لرفع كافة التراكمات وتسوية الطريق، مشدداً على رئيس الحي باستمرار شن حملات النظافة لرفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية مع ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة بجميع مداخل ومخارج الحي، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة لمدينة الأقصر للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الأمراض المعدية ،وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة ، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.