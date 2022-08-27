اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 12:13 م
أكرم القصاص
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تنظيم معرض ملابس وتوزيع 3 آلاف قطعة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية فى المنوفية

السبت، 27 أغسطس 2022 12:05 م
تنظيم معرض ملابس وتوزيع 3 آلاف قطعة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية فى المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، حيث تم تنظيم معرض للملابس الجديدة بقرية جريس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وتابع أنه تم توزيع 3 آلاف و450 قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا، مؤكداً أن المستفيد من هذا المعرض الخيري هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلي أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ المنوفية بهذه الأنشطة المجتمعية والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والعمل علي تخفيف أعباء الحياة من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر لضمان توفير حياة كريمة وآمنه لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن .


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

الاسر الأولى بالرعاية



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