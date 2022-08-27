تنسيق الجامعات 2022.. كل ماتريد معرفته عن كلية طب دمياط.. صور

تستعد كليه طب دمياط والتى تقع داخل الحرم الجامعى الجديد بدمياط الجديدة، لاستقبال الدفعة الثانية من طلبة الكلية، بعد أن بلغ الحد الأدنى للقبول هذا العام 386 درجة من محموع درجات طلاب الثانوبة العامة لهذا العام.

الكلية الوليدة تم انشاؤها العام الماضى واستقبلت أول دفعة بعدد 202 طالب، وتم تجهيزها على أحدث طراز والتى يتوافر بها إمكانيات مميزة لخدمة الطالب.

الكلية عبارة 3 أجزاء مبنى إدارى يضم 4 أدوار ويوجد به المعامل السائلة، ومبنى مدرجات ويضم 40 مدرجا كبيرا و40 مدرجا صغيرا وكل مدرج يستوعب 40 طالبا، كما توجد معامل جافة ويتوفر أجهزة ومعدات على أعلى مستوى تسهل الدراسة على الطالب ويوجد حجرة معايشة تشبه الغرف الداخلية بالمستشفيات للتدريب العملى.

معامل كلية الطب

تضم كلية الطب عدد من المعامل المجهزة لأحدث الاجهزة العلمية وهى :

معمل الكائنات الدقيقة والمناعة “Microbiology Lab"، معمل الكيمياء الحيوية “Biochemistry Lab"، معمل وظائف الاعضاء “Physiology Lab"

، معمل الطفيليات “Parasitology Lab”، معمل علم الانسجة “Histology Lab"، معمل علم الامراض “Pathology Lab"، معمل علوم الادوية “Pharmacology”، معمل الطب الشرعى والسموم “Forensic Medicine Lab"، معمل الصحة وطب المجتمع “Community Medicine Lab"، معمل التشريح “Anatomy Lab"، معمل المهارات الطبية “Medical Skills Lab"، عدد 3 غرف تحضير.