تكليف الأنبا يواقيم نائباً بابوياً ومشرفاً على دير الأنبا متاؤس الفاخورى بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قراراً بابوياً رقم 4 لسنة 2022، بتكليف نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، ليكون نائباً بابوياً مشرفاً على دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بمدينة إسنا.

كما قرر البابا قداسة البابا تواضروس الثاني، حسب ما نشرت مجلة الكرازة التي تصدرها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن يكون الأنبا يواقيم مدبراً رهبانياً ومالياً على الدير وكل أنشطته، وكلف البابا، الأنبا يواقيم بتقديم تقرير تفصيلي كل 3 شهور، على أن يبدأ عمله في الأول من سبتمبر 2022.

فيما يستكمل رجال آثار إسنا وأرمنت، أعمالهم فى تطوير دير الانبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث إن الدير تم تأسيسه فى القرن الثامن الميلادى بدعم من ملك النوبة الذي قام ببناء كنيسة دير الانبا متاؤس الفاخورى الرئيسية التاريخية والتي تعود للقرن الرابع الميلادى والحصن الخاص بالكنيسة.

وتابع قيادات الآثار بمدينة إسنا العمل فى الكنيسة الأساسية لدير الأنبا متاؤس الفاخورى بمدينة إسنا، حيث ضم الوفد كلا من حسين الحداد مدير آثار إسنا وأرمنت، وأحمد حسن أمين مدير عام آثار إسنا، وعمر فخرى الكوترى مفتش بآثار إسنا وأرمنت، والراهب القس هدرا الفاخوري، وعدد من أبناء الكنيسة بإسنا، حيث أكدوا على أن الدير بداخله الكنيسة الأثرية التى تعتبر الكنيسة الأساسية للدير، وكذلك كنيسة العذراء التى عادت للحياة من جديد بترميمات عالمية، حيث أن الأديرة لها نظام فريد مكون من مجموعة من المباني عبارة عن كنيسة أثرية ومجمع وصالة قلايات وبئر للمياه وغيرها من المجموعة المعمارية، حيث أن الكنيسة الأساسية هي جزء من الدير.