تفاصيل حكاية "فعايل "و"نوايا" أغلى وأقوى هجن السباقات المصرية.. صور

"فعايل" و"نوايا" من هجن السباقات المصرية التى أصبحت بين ليلة وضحاها هى الأشهر والأغلى ثمنا فى مصر، بعد أن ارتفع ثمنها ليتخطى حاجز 1.5 مليون جنيه، فور تحقيقها الفوز فى أقوى شوطين سباق بمهرجان سباق الهجن فى العلمين.

حكاية "فعايل" و"نوايا" مع الفوز رواها لـ"اليوم السابع" ملاكها الذين أجمعوا أنها كانت مفاجئة لهم، مؤكدين أنه رزق ساقه الله اليهم.

وقال محمد سلامه أبو الشيخ الحويطى من أبناء محافظة السويس من قبيلة الحويطات مالك "نوايا"، إنها هجين انثى من نوع "البكار" والتى يصل عمرها 3 سنوات.

وأضاف أنها تميزت سريعة جدا فى الجرى وهى من السلالات القوية المعروفة انها سريعة الجرى، لافتا إلى أنها لذلك حققت 5 مراكز فوز أولى فى سباقات الهجن السابقة بالعلمين، و4 مراكز فى سباقات الهجن بشرم الشيخ.

وأضاف "الحويطى"، أنه مالك هجن مع والده صاحب الهجن المعروفة ومنها "الزعيمة " التى سبق ورفعت اسم مصر فى أشهر ميادين السباقات بالمملكة العربية السعودية، وحققت مركز الأول.

وبدوره قال فرج عتيق المزينى من أبناء قبيلة مزينة بجنوب سيناء وهو شاعر من كبار الشعراء البدو بسيناء، إنه فوجئ بما حققته له ناقته "فعايل" من انجاز وقيمة شرائية مرتفعة، لافتا إلى أنه كان مقررا أن يسافر بها لتشارك فى سباق الهجن بالطائف بالمملكة العربية السعودية، ولكن تعطل السفر وفور الاعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعلمين توجه بها مدربها لميدان العلمين ولكنه لم يحضر السباق لظروفه الصحية، حتى بلغه خبر أنها فازت بأهم الاشواط وأقواها وعرض البيع لها الذى تلقاه.

وأضاف أن "فعايل" هجن أنثى فئة بكار عمرها 3 سنوات وهى من النوع المهجن حيث الأم سودانية والأب من سلالات الهجن الإمارتية ويطلق عليه " لطيف"، وحققت مراكز أولى فى موسم سباقات الهجن بالعلمين العام الماضى، كما أنها فى كل الأشواط التى خاضتها فى ميادين السباقات لم تهزم وحققت مركز أول.

وأضاف أنه يعتبر ما تحقق من قيمة لها هى فاتحة خير على الهجن وأهلها فى مصر، لافتا لأن من قام بالشراء هى مؤسسة هجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة فى سابقة هى الأولى من نوعها.

وأكد أنه يعتبر ما تحقق هو نتاج اهتمام الدولة بسباقات الهجن وأهلها لتكون مصر من أكبر وأهم الدول التى فيها تمارس انشطة سباقات الهجن وتحقق المردود المناسب لملاكها وتساعدهم بشكل أقوى على التربية وتشجعهم على التوسع وجلب الكثير منها وتربيته والمنافسة فى الميادين العربية للسباقات.

وشهدت مدينة العلمين فعاليات مهرجان سباقات الهجن فى أول سباق للموسم الجديد نفذه ودعمه اتحاد الهجن الإماراتى بمشاركة 900 متنافس من الهجن من كل محافظات مصر.

وشهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الهجن الإماراتى الداعم للفعاليات، جانب من ختام فعاليات السباق الذى نظم على 32 شوطا موزعة على فترتين صباحية ومسائية ويحمل السباق رقم 1 للموسم الثانى الجديد بعد 3 سباقات فى الموسم الأول.

وأوضح عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أنه تم الانتهاء من تسليم الجوائز المالية للمشاركين فى السباق وهى جوائز قدمها الاتحاد الاماراتى للهجن وقامت لجنة من الاتحاد بتسليمها.

وقال أن هذه الجوائز تراوحت بين 35 إلى 75 ألف للفائزين بالمراكز الأولى فضلا عن تسليم 5000 جنيه لكل مشارك من الهجانة.

وأشار إلى أن هذه الجوائز ضخت ملايين الجنيهات بين أهل الهجن، وانعشت سوق البيع والشراء فيما بينهم ونشطت حركة التجارة بشكل غير مسبوق.

وقال أن مفاجئة هذا السباق هو تسجيل 2 من الهجن الفائزة قيمة وصلت لأكثر من مليون ونصف جنيه للواحد منها بعد أن تم شرائها بمعرفة اتحاد الهجن الاماراتى، وهى "نوايا "، لمالكها محمد سلامه الشيخ، و"فعايل" لمالكها فريج المزينى، لتتجاوز بذلك أسعار الهجن المصرية حاجز المليون، وتنقل لتخوض سباقات فى ميادين الخليج فى بداية جديدة.

وقال أن هذه البداية نعتبرها خير كثير عم والشكر موصول لدولة الامارات واتحاد الهجن الاماراتى على هذا الانجاز الذى تحقق.



احدى الهجن الاقوى



الجمهور يتابع



جانب من التنافس



فعايل من اغلى الهجن



لحة الفوز



من الهجن الاغلى