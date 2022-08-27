تسليم 18 عقد تخصيص أراض بالتجمع التنموي السكنى "الحمة" في رأس سدر.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

سلم اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، 18 عقد تخصيص أراض ومنازل للمستحقين بالتجمع التنموي السكني الزراعي بوادي "الحمة" التابع لمدينة رأس سدر، وذلك طبقاً للشروط والضوابط الخاصة بالمحافظة بحضور علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال السكرتير العام، إن التجمعات التنموية السكنية الزراعية بداية حقيقية للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية على أرض المحافظة، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية بكافة مدن المحافظة، وتصدير الفائض للخارج لكون الزراعة على أرض المحافظة تعد أورجانك لعدم استخدام الأسمدة والمبيدات المختلفة.

وأكد السكرتير العام، أنه جرى اختيار مواقع التجمعات التنموية بعناية تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك بعد إجراء كافة الاختبارات وتحليل نوع التربة ودرجة خصوبتها، ومدى توافر المياه بها، مؤكدا أنه جرى تجهيز الآبار وطلمبات رفع المياه لتكون جاهزة على توصيل شبكة الري مباشرة والبدء في الزراعة.

وأوضح أن تجمع "الحمة" على مساحة 200 فدان، ويضم 40 منزلا بواقع منزل و 5 أفدنة لكل مستحق، وجرى اليوم تسليم عقود لعدد 18 مستحقا، وتسليم المنازل لهم، والـ5 أفدنة الخاصة به طبقاً للرقم الذي حصل عليه في القرعة العلنية التي جرت عقب وصول أسماء المستحقين.

وأوضح السكرتير العام أنه جرى إنشاء 7 تجمعات تنموية زراعية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن المشروع الرئاسي زراعة مليون ونصف فدان بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وجرى إنشاء محطة معالجة ، ومحطة تحلية مياه بكل تجمع، وتقدمه الدولة للمواطن بسعر مدعم، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية لكل مواطن نحو مليون و700 ألف، وتسلمه الدولة للمواطن بـ 800 ألف فقط وبنظام التقسيط على مدار 20 عاما، وذلك بهدف دعم المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم.

ومن جانبه قال علي حماده رئيس مدينة رأس سدر ، إنه يوجد بالمدينة تجمعين تنمويين إحداهما بوادي الحمة والآخر بوادي السحيمي، على مساحة 360 فدانا وإجمالي 82 منزلا، بواقع 200 فدان و 40 منزلا بوادي الحمة، و 160 فدانا و 32 منزلا بوادي السحيمي.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جرى تشطيب المنازل على أعلى مستوى، وتبلغ مساحة المنزل 200 متر مربع، جرى البناء على 120 مترا و 80 متر حوش، ويتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.



اللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة أثناء تسليم عقود الأراضي



اللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة تسليم عقود المنازل والأرض



المنازل من الداخل



المنازل